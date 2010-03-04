Профспілки порахували, що населення за газ переплачує

Національний форум профспілок України (НФПУ) вважає, що скасування через суд постанови Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) про підвищення ціни на газ для населення має стати першим кроком до реформування сфери поставок газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, НФПУ пропонує прийняти мораторій на підвищення ціни на газ для населення, і тим самим розмежувати питання газоспоживання громадян і проблеми промисловості, що залежить від імпортованого газу.

«Ми хочемо розвіяти міф про те, що населення України платить за газ занижену ціну. Нагадаю, прості громадяни в Україні використовують український газ, сплачуючи за нього в середньому 622 грн. за тисячу кубометрів. Хоча принципи ціноутворення в газовій сфері влада тримає під сімома замками, виходячи з даних власних джерел, а також аналізу цінової політики НКРЕ, ми зробили наступні розрахунки. Українські газодобувні компанії продають газ державі за ціною 150 грн. за тисячу кубометрів. Транспортування однієї тисячі кубометрів газу коштує 122 грн. Додамо до цього ПДВ - 20%. Одержуємо 326 грн. за тисячу кубометрів, що і є орієнтовною ціною українського газу для населення», - заявив М.ЯКІБЧУК.

За словами М.ЯКІБЧУКА, навіть якщо додати до вартості газу ще 20% ціни на реконструкцію і модернізацію газотранспортної системи, виходить менше, ніж 400 грн. за тисячу кубометрів. Таким чином, ціна газу для населення сьогодні, швидше, завищена, ніж занижена. Тому зміни необхідні не в ціновій політиці, а в частині реформування газопостачань, від яких залежить промисловість України.

«Ми виступаємо за демонополізацію системи зовнішніх поставок газу, за якою б цілий ряд українських трейдерів купували «блакитне паливо» у «Газпрому», а вже потім конкурували між собою за право поставляти газ тому чи іншому підприємству», - сказав М.ЯКІБЧУК.

У свою чергу, як зазначив член спільного представницького органу профспілок Григорій КАБАНЧЕНКО, реформу необхідно супроводжувати ліквідацією корупційних схем, таких як завищення ціни устаткування і робіт для ГТС.

«Знищення корупції в цій сфері зумовить і більш оптимальну ціну газу. А перекладати проблеми промисловості на плечі громадян, підвищуючи тарифи для населення, просто неприпустимо. Тим більше що заборгованість населення з комунальних платежів сьогодні становить 11,7 мільярда гривень», - зазначив Г.КАБАНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого 2010 року Окружний адміністративний суд м. Києва задовольнив позов Національного форуму профспілок України в частині, в якій профспілки вимагали визнати протиправною постанову НКРЕ №811 «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, який використовується для потреб населення». Цією постановою від 9 липня 2009 року, НКРЕ планувала підвищити ціну на газ для побутових споживачів з вересня 2009 року на 20%, а з січня 2010 року - на 20% щокварталу. Завдяки скасуванню постанови НКРЕ кожна українська сім`я збереже у своєму бюджеті більше 70 грн. на місяць.