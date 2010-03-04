Державіаадміністрацію звинувачують у знищенні конкуренції на ринку

Народний депутат України Святослав ОЛІЙНИК просить правоохоронні органи перевірити інформацію про лобіювання головою Державної авіаційної адміністрації України Олександром ДАВИДОВИМ інтересів СП ЗАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) та створення неконкурентних умов на ринку авіаційних перевезень.

Про це йдеться у депутатському зверненні С.ОЛІЙНИКА до в.о. міністра транспорту Василя ШЕВЧЕНКА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, в.о. міністра внутрішніх справ Михайла КЛЮЄВА та до голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, текст якого передано УНІАН.

Зокрема, С.ОЛІЙНИК звертає увагу високопосадовців до порушень низки нормативно-правових актів з боку Державіаадміністрації, що не відповідає принципам добросовісної конкуренції.

У документі С.ОЛІЙНИК посилається на звернення голови правління ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» Сергія ТКАЧЕНКА, на думку якого О.ДАВИДОВ порушує права та законні інтереси очолюваного ним підприємства.

Народний депутат просить встановити, чи вдався О.ДАВИДОВ до корупційних дій під час проведення міжурядових переговорів Україна-Ізраїль 22-23 лютого цього року в Тель-Авіві (Ізраїль), надаючи МАУ право виконувати регулярні польоти «Київ - Тель-Авів - Київ».

«Рішення Державіаадміністрації заздалегідь позбавило інші авіакомпанії, в тому числі АК «Дніпроавіва», можливості отримати право виконувати регулярні польоти «Київ - Тель-Авів - Київ»», - йдеться у зверненні.

Зокрема, заявник стверджує, що на переговорах у Тель-Авіві було розглянуто питання, яких не було у порядку денного. Так, прийняті рішення щодо збільшення максимальної кількості рейсів між Києвом та Тель-Авівом з 14 до 21 на тиждень, про збільшення кількості призначених на лінії перевізників з двох до трьох з кожної сторони, про збільшення максимальної ємності, що додатково надаватиметься в рамках програми перевезень до єврейського Нового року - з 6 тис. крісел до 9 тис. крісел для кожної сторони.

Водночас керівник правління «Дніпроавіа» звертає увагу, що О.ДАВИДОВ надав МАУ право на здійснення польотів за маршрутом «Київ - Тель-Авів - Київ» за чотири дні до міжурядових переговорів у Тель-Авіві - ще 18 лютого 2010 року, про що свідчать відповідні документи.

При цьому у зверненні підкреслюється, що ліцензія, яка надає право авіакомпанії виконувати міжнародні регулярні перельоти на певній міжнародній повітряній лінії, може бути видана лише після укладання міжнародної угоди. Видача ж такої ліцензії до укладання відповідної міжнародної угоди є незаконною.

«Державіаадміністрація мала б провести конкурс між повітряними перевізниками України з метою визначення компанії, яка отримає право на експлуатацію вказаної міжнародної повітряної лінії. У разі проведення такого конкурсу було б підвищено конкурентоспроможність українського експлуатанта на ринку міжнародних перевезень та дотримані принципи добросовісної конкуренції. Проте відповідний конкурс Державіаадміністрацією призначений і проведений не був», - констатує заявник.

Крім того, С.ОЛІЙНИК просить високопосадовців проконтролювати подальший розподіл додаткових ємностей та призначення третього перевізника шляхом проведення державного конкурсу на право експлуатації міжнародної повітряної лінії Київ - Тель-Авів - Київ відповідно до вимог чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Ізраїлі було підписано Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди між урядом України та урядом Держави Ізраїль про повітряне сполучення. 23 лютого в Тель-Авіві делегації України та Ізраїлю провели зустріч, на основі підписаного Протоколу учасники зустрічі домовилися, що кожна сторона Угоди буде мати право призначити до трьох авіаперевізників на маршруті Київ - Тель-Авів (і в зворотному напрямку) й по одному перевізнику на іншому узгодженому маршруті, починаючи з літнього сезону IATA в 2010 році. Призначені авіакомпанії кожної зі сторін зможуть здійснювати загалом до 21 рейса на тиждень між Києвом і Тель-Авівом.

З цих 21 рейсу авіаперевізники мають право на 18 рейсів на тиждень літаками ємністю до 175 осіб і три рейси літаками ємністю до 265 осіб. Що стосується інших маршрутів, то протягом літнього сезону авіакомпанії будуть мати право здійснювати до трьох рейсів на тиждень, а протягом зимового сезону - до двох рейсів на тиждень.

Також під час зустрічі обидві сторони погодилися з визначенням Вінниці як додаткового пункту призначення на території України. Маршрут Тель-Авів - Вінниця - Тель-Авів був затверджений для перевезення прочан на додаток до раніше визначених маршрутів Тель-Авів - Київ (Бориспіль) - Тель-Авів і Тель-Авів - Одеса - Тель-Авів. Крім того, були узгоджені умови здійснення додаткових регулярних і чартерних рейсів на період із 2 до 15 вересня 2010 року з метою забезпечити перевезення прочан під час святкування єврейського Нового року.