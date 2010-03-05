Аграрний сектор забезпечив чверть валютних надходжень до країни

Український аграрний сектор за підсумками 2009 року забезпечив чверть валютних надходжень до країни. Про це УНІАН повідомили в аналітичному департаменті Української аграрної конфедерації.

Повідомляється, що, незважаючи на більш ніж 40% зниження загального обсягу експорту, порівняно з 2008 роком, експортна сільськогосподарська корзина знизилася лише на 12%. «У 2008 році Україна експортувала продукції на суму близько 67 млрд. дол., де майже 11 млрд. припадало на сільськогосподарські товари, а в 2009 році експорт знизився до 39,7 млрд. дол., з яких 9,5 млрд. належало аграрному сектору. Питома вага сільськогосподарських товарів збільшилася з 16% в 2008 р. до 24% минулого року. І це, незважаючи на величезні труднощі, з якими довелося зіткнутися аграріям і експортерам», - говориться в повідомленні.

Минулого року основними товарами експорту були зернові культури, експорт яких становив 3,5 млрд. дол., або 37% експорту сільськогосподарських товарів. Зокрема, пшениці було експортовано майже 13 млн. тонн на 1,8 млрд. дол. Основним напрямом експорту була Азія, куди було ввезено 7,7 млн. тонн пшениці.

Також вагомий внесок в український експорт зернових зробили ячмінь і кукурудза. Експорт ячменю, порівняно з 2008 роком, майже не змінився і становив 5,5 млн. тонн, але, враховуючи стрімке падіння ціни на світових ринках, в грошовому вираженні знизився з 1,4 млрд. до 0,7 млрд. дол. в 2009 році. Головним споживачем нашого ячменю залишається Саудівська Аравія, яка імпортувала майже 3 млн. тонн. Негативна цінова динаміка на світових ринках вплинула і на кукурудзу, хоча експорт збільшився більш ніж удвічі - з 2,9 млн. тонн до майже 7 млн. тонн, національна економіка поповнилася лише на 1 млрд. дол. Основними імпортерами нашої кукурудзи були Єгипет (1,6 млн. тонн) і Сирія (1 млн. тонн).

Як вважають в УАК, позитивно складеться ринкова кон`юнктура для виробників соняшникової олії, експорт якої щороку зростає. У 2009 році з України було вивезено більш як 2,3 млн. тонн олії, що на 1 млн. тонн більше, ніж у 2008 році. На жаль, світові ціни на соняшникову олію мали зворотну тенденцію, тому виручка експортерів залишилася на рівні 2008 року і становила 1,6 млрд. дол. Найбільший обсяг вітчизняної олії - 522 тис. тонн імпортувала Індія.

Стрімке збільшення обсягів експорту демонструвала і продукція вітчизняного птахівництва. Так, у 2009 р. експорт птиці зріс більш ніж у 2,5 разу - до 18,9 тис. тонн (19,5 млн. дол.) з 8,4 тис. тонн (11 млн. дол.) у 2008 році. Основним імпортером нашої птиці залишається Казахстан, який придбав минулого року 10,6 тис. тонн м`яса за 13,7 млн. дол.

Незважаючи на складнощі, які перманентно виникають з ввезенням м`яса великої рогатої худоби до Росії, експорт збільшився на 12,5% і становив 18,9 тис. тонн (59,5 млн. дол.) порівняно з 16,8 тис. тонн (62,6 млн. дол.) у 2008 році.

Як відзначають в УАК, найбільшими темпами обсяги експорту знизилися з насіння ріпаку, становивши 1,9 млн. тонн (0,7 млн. дол.) у 2009 році порівняно з 2,4 млн. тонн (1,3 млрд. дол.) у 2008 р. Основними споживачами вітчизняного ріпаку минулого року були Нідерланди (0,5 млн. тонн), Бельгія (0,4 млн. тонн) і Франція (0,3 млн. тонн).

Значне зростання продемонстрував експорт риби і овочів. Експорт риби зріс на 685% - з 3,7 млн. до рекордних за останні дев`ять років 25 млн. дол. Основними напрямами експорту риби в 2009 р. були Панама, до якої вивезено 18 тис. тонн мороженої риби на 13,9 млн. дол., Росія, яка збільшила імпорт охолодженої риби з України до 8,7 млн. дол. (10,6 тис. тонн). Також відзначено істотне зростання експорту овочів: з 82 млн. до 159 млн. дол. Експорт до Росії станови 82% від загального обсягу експорту овочів з України.

При цьому в УАК зазначили, що якщо уряд не змінить ситуацію з підтримкою аграрного сектора і відшкодуванням ПДВ експортерам (прострочена заборгованість за яким, за експертними оцінками, вже досягає 3 млрд. грн., а у окремих експортерів - до 500 млн. грн.), то Україна ризикує перетворитися з впливового гравця на світовому рику сільськогосподарських товарів не тільки в аутсайдера, але й взагалі на імпортера.