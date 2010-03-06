У другій половині року зросте кредитування фізосіб у гривні

Збільшення обсягів кредитування фізичних осіб у національній валюті розпочнеться лише у другій половині цього року.

Такий прогноз зробив керівник інформаційно-аналітичного центру «FOREX CLUB» Микола ІВЧЕНКО, ідеться у повідомленні компанії, яке має УНІАН.

За його словами, сприяти цьому буде більш активна політика комерційних банків у даному сегменті. Кредитний портфель фізичних осіб в іноземній валюті цього року буде скорочуватися, а у гривні зросте на 2-3%.

Аналітик зазначив, що обсяг кредитів фізичних осіб у лютому скоротився порівняно з січнем на 1,24% і досяг 227,791 млрд. грн. «Це відбулося за рахунок зниження кредитування в гривні та в іноземній валюті на 1,12% і 1,29% відповідно», - сказав М. ІВЧЕНКО. Експерт відзначає, що темпи скорочення кредитного портфеля фізичних осіб в іноземній валюті останні чотири місяці перевищують темпи скорочення кредитного портфеля у гривні. «Це пов`язано з тим, що кредитування фізичних осіб в іноземній валюті в даний момент практично заборонено і проводиться тільки погашення і реструктуризація раніше виданих валютних кредитів. Поступове зростання видачі нових кредитів у гривні спостерігається лише у сегменті роздрібного кредитування й експрес-кредитів », - пояснює М. ІВЧЕНКО. На його думку, темпи відновлення автокредитування дуже повільні, а іпотечне кредитування практично відсутнє.

Обсяг кредитного портфелю юридичних осіб у лютому зріс на 0,65% і досяг 475,625 млрд. грн. Збільшенню цього показника сприяло зростання виданих кредитів юридичним особам у гривні на 1,74%, у той час як кредитний портфель в іноземній валюті скоротився на 0,93%, відзначає експерт. «Очікується, що в 2010 році обсяг кредитування юридичних осіб у національній валюті збільшиться на 18-20% на тлі відновлення в основних секторах економіки України. Заборона на валютне кредитування юросіб, за деякими винятками, буде сприяти скороченню кредитного портфеля в іноземній валюті», - вважає М. ІВЧЕНКО.