Громадянка України отримала найбільшу екологічну премію в світі

Українка Ольга МЕЛЕНЬ стала єдиним від Європи лауреатом найбільшої в світі екологічної премії – премії Голдмана, та першою українкою в списку лауреатів цієї престижної нагороди за 17 років її існування.

Як повідомила УНІАН представник зі зв’язків з громадськістю Екологічної премії Голдмана в Україні Анна ПАТЕНТНА, церемонія вручення премії відбулася 24 квітня в Сан-Франциско (США).

Екологічна премія Голдмана була започаткована у 1990 році громадським лідером та філантропом Річардом ГОЛДМАНОМ та його дружиною Родою ГОЛДМАН. Премію Голдмана щороку отримують лише шість особистостей у світі - по одному від Північної Америки, Африки, Азії, Південної Америки, Європи, островів та острівних держав. Переможці Екологічної премії Голдмана відбираються міжнародним журі із списку осіб, конфіденційно номінованих світовою мережею екологічних організацій та особистостей. Премія Голдмана у розмірі 125 тис. доларів є найбільшою екологічною премією в світі.

Цього року премію отримали:

Північна Америка - Крейг УІЛЛЬЯМС, 58 років, штат Кентуккі. К.УІЛЛЬЯМС зумів переконати Пентагон відмовитися від планів спалювати застарілу хімічну зброю і заснував загально-американське неформальне об’єднання, яке виступає за застосування безпечних способів ліквідації застарілої зброї.

Африка - Сайлас Кпанан’Айунг СІАКОР, 36 років, Ліберія. С.СІАКОР навів докази того, що колишній президент Ліберії Чарльз ТЕЙЛОР використовував прибуток, одержаний від безконтрольного вирубування лісу, для оплати 14-річної війни. Докази, зібрані С.СІАКОРОМ з великим ризиком для життя, призвели до того, що Рада Безпеки ООН заборонила експорт лісоматеріалів з Ліберії.

Азія - Ю Сяоганг, 55 років, Китай. Впродовж багатьох років Ю розробляв новаторські програми управління вододілами і при цьому досліджував і документував соціально-економічний вплив будівництва дамб на населення в Китаї. Його звіти стали основною причиною того, що центральний уряд став виплачувати додаткову компенсацію селянам, виселеним із своїх сіл, коли будувалися дамби.

Південна і Центральна Америка - Тарсісіо Феїтоса да СІЛЬВА, 35 років, Бразилія. Да СІЛЬВА стоїть на чолі руху за перетворення тропічних лісів на віддалених територіях північної Бразилії, які нещадно вирубуються, на заповідники.

Острови і острівні держави - Енн КАДЖІР, 32 роки, Папуа-Нова Гвінея. Е.КАДЖІР оприлюднила докази корупції в уряді Папуа-Нової Гвінеї, який був співучасником незаконної вирубки лісу, що призводило до руйнування останньої великої ділянки тропічного лісу в азіатсько-тихоокеанському регіоні.

Європа - Ольга МЕЛЕНЬ, 26 років, Україна. О.МЕЛЕНЬ, працюючи адвокатом, використовувала легальні засоби для припинення будівництва великого каналу в дельті Дунаю, однієї з найцінніших водних територій в світі. За свою діяльність вона була піддана нападкам з боку уряду, що був при владі до Помаранчевої революції. “Ольга дійсно ризикувала. Вона виступила проти корумпованого державного режиму в той час, коли це було вкрай небезпечно. Вона та її колеги, а також інші люди, що вели боротьбу проти будівництва каналу, символізують справжній дух Нової Української Демократії”, - зазначив директор Дунайсько-Карпатської програми Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Майкл БАЛЬТЦЕР.

15 травня о 12.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція О.МЕЛЕНЬ та екологів, які представлять альтернативний проект будівництва каналу в дельті Дунаю.