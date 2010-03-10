Золото для Китаю непоганий актив, але не краща інвестиція

Китай не планує значно збільшувати частку золота в своїх міжнародних резервах, побоюючись різких цінових коливань на ринку дорогоцінного металу. З відповідними заявами виступив голова Державного управління міжнародних резервів КНР І Ган. За його словами, золото - "непоганий актив", але він ніколи не стане значною частиною інвестиційного портфеля Китаю.

"Міжнародний ринок золота дуже обмежений. Якщо ми проводитимемо масштабні закупівлі золота, це неодмінно напружить світові ціни на золото", - цитує Reuters слова китайського чиновника. Пекін не має наміру необачно слухати поради "друзів" збільшувати частку золота в резервах і проводитиме обережну політику в цьому питанні, орієнтуючись на кон`юнктуру ринку, вказав І Ган.

Керівник валютними резервами Китаю також зазначив, що золото - не краща інвестиція в довгостроковій перспективі. "Золото сильно подорожчало останні роки, але якщо ми подивимося на цінову динаміку за 30 років, то побачимо, що ціни на золото дуже сильно коливаються", - пояснив І Ган.

Золотовалютні резерви КНР становлять близько 2,4 трлн дол. і є найбільшими в світі. Їх структура - державна таємниця, проте, за оцінками експертів, близько 70% резервів Китаю розміщені в доларових активах (переважно в казначейських облігаціях США і облігаціях американських федеральних агентств), інші - в євро, японських єнах.

Частка золота в китайських міжнародних резервах порівняно невелика, проте вважається, що останнім часом Пекін збільшує свої вкладення в дорогоцінний метал. Торік китайський уряд повідомив, що частка золота в державних резервах збільшилася до 1054 т порівняно з 600 т в 2003 р. Нещодавно Міжнародний валютний фонд (МВФ) виставив на продаж 191,3 т золота, і інвестори вважали, що Китай може виявити цікавість до цієї пропозиції. Тим часом китайські державні ЗМІ стверджували, що КНР навряд чи купуватиме велику партію золота у МВФ. З цим згодні і західні аналітики. Зокрема, на думку експерта Standard Chartered Девіда Барклая, "Китай, швидше за все, купуватиме золото обережно і тихо, на відкритому ринку, замість того, щоб здійснювати великі закупівлі з резервів МВФ".

За даними Світової ради із золота (World Gold Council), Китай нині є найбільшим в світі виробником золота і водночас займає другий рядок у списку найбільших споживачів цього дорогоцінного металу слідом за Індією.

Зазначимо, що, за розрахунками фахівців, золото стало найбільш прибутковим активом минулого десятиліття. З 2000-го по 2009 рік вкладення в золото перевершили інвестиції в інші категорії активів - commodities, нафта, висококласні корпоративні облігації, американські Treasuries і акції.

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