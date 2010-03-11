Мін'юст пропонує Януковичу не боятися антикорупційних законів

Міністерство юстиції України вважає за доцільне запропонувати Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ застосувати право вето до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції", яким повторно перенесено терміни набуття чинності пакету антикорупційних законів з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України.

"Ухвалення подібного рішення Верховною Радою суттєво ускладнює проведення ефективних реформ в Україні та може негативно позначитися на здатності держави здійснити реальні кроки щодо виконання рекомендацій міжнародних організацій у сфері антикорупційного законодавства", - йдеться у повідомленні Міністерства юстиції.

В першу чергу, особливо гостро ця проблема постане 22 березня 2010 року під час пленарного засідання Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), з огляду на те, що вже в листопаді Україна має звітувати цій авторитетній міжнародній організації про хід виконання наданих нею рекомендацій.

Також 28 березня 2010 року на 8-й моніторинговій зустрічі Стамбульського Плану дій для Вірменії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизької Республіки, Російської Федерації, Таджикистану і України Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що проводитиметься з метою оцінки виконання рекомендацій Стамбульського плану дій країнами-учасницями, Україна має надати інформацію про виконання нею рекомендацій цієї міжнародної організації.

"У зв’язку з викладеним Міністерство юстиції вважає за доцільне запропонувати Президенту України застосувати право вето до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції", беручи до уваги те, що одразу ж після інавгурації новообраним Президентом України наголошено на тому, що запобігання та протидія корупції є одним з пріоритетів його діяльності та Указом Президента України від 26 лютого 2010 року створено Національний антикорупційний комітет", - наголошується у повідомленні Мін’юсту.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня, Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції".

Законопроект підтримали 236 із 366 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній халі.

Даним законом передбачено перенести з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року введення в дію законів «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», ухвалених Верховною Радою 11 червня 2009 року.

Перед ухваленням цього рішення заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО нагадав народним депутатам, що дата введення в дію цих законів вже один раз переносилася, і тоді народні депутати запевняли, що наступного разу закони щодо відповідальності «всіх державних службовців – від Президента до народних депутатів України» за корупційні дії набудуть чинності. За його словами, в такому випадку можна пропонувати «відтермінувати введення цих законів на період президентства Віктора ЯНУКОВИЧА».

«Ну невже це підхід вищого законодавчого органу?» - запитав М.ТОМЕНКО у народних депутатів.

За перенесення дії антикорупційних законів виступала фракція Партії регіонів. Перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що відтермінування дії цих законів необхідно, оскільки вони містять норми, які «спрямовані проти більшості громадян України». За його словами, даними законами, по суті, було «відкрито фронт боротьби з усіма працівниками освітньої сфери, медицини, з усіма сумісниками, які працюють в приватному підприємництві».