Янукович, виступаючи в Мінобороні, заплутався в дієсловах і причинах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ представив колективу Міністерства оборони України новопризначеного голову відомства Михайла ЄЖЕЛЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед колективом Міноборони, глава держави зазначив: «Я хотів би, щоб Михайло Броніславович (ЄЖЕЛЬ) розпочав у дуже непростих умовах служіння Батьківщині на цій посаді і зосередив свою увагу на ефективності оборони, на створенні сучасної української армії».

Як сказав Президент, українська армія повинна відповідати світовим стандартам, і ця мета буде головною у політиці В.ЯНУКОВИЧА стосовно Міністерства оборони.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, необхідно не лише зберегти, але й примножити потенціал Збройних Сил України, у тому числі кадровий потенціал.

Також, за словами В.ЯНУКОВИЧА, пріоритетом для Міністерства оборони є підвищення обороноздатності держави. «Тут не може бути ніяких причин. Ми будемо з вами усі причини, які будуть, будемо їх своєчасно знімати», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави зазначив, що у військовій сфері накопичилась велика кількість соціальних питань. В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що вирішенню цих питань він присвятить низку заходів. «Я приділю достатньо уваги для того, щоб ми по кожному з питань відпрацювали спільні проекти», - зазначив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що очікує від Міністерства оборони ініціатив щодо вирішення проблемних питань. «За останні роки Збройні Сили України значно постраждали. Вони зруйновані», - наголосив він.

На церемонії представлення нового міністра оборони була присутня секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА.

Також В.ЯНУКОВИЧ представив колективу Міноборони віце-прем’єр-міністра Володимира СІВКОВИЧА, який, за його словами, буде опікуватися Міністерством оборони.

Довідка УНІАН. М.ЄЖЕЛЬ народився у 1952 року у с. Слобода-Ялтушківська Барського району Вінницької області.

З жовтня 1996 року до квітня 2003 року був командувачем Військово-морських сил України.

З 4 лютого 2008 року працював головним інспектором Міністерства оборони.

Військове звання - адмірал запасу.