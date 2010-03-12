Київ веде переговори з ЄБРР про збільшення кредиту на транспорт

Київська міськдержадміністрація веде переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку про збільшення кредиту на розвиток транспортної сфери до 40-50 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови КМДА Валерій МИРОНОВ.

«ЄБРР готовий виділити нам від 40 до 50 млн. євро на закупівлю рухомого складу. Зараз є маленькі неув`язки між фінансовим управлінням Києва і ЄБРР з приводу того, що той договір, який пропонує нам ЄБРР, він не зовсім відповідає українському законодавству. Тому зараз ведуться переговори, щоб владнати ці моменти», - повідомив В.МИРОНОВ.

«Я думаю, в найближчі два-три тижні, найімовірніше, після ухвалення бюджету, ми вийдемо на ці домовленості», - прогнозує він.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2008 року влада Києва і ЄБРР уклали кредитну угоду про виділення 30 млн. євро комунальному підприємству «Київдорсервіс» на розвиток транспортної інфраструктури столиці.