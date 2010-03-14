Львівське ДАІ судитиметься з газетою через торти

Управління ДАІ у Львівській області та ТОВ «Яричів» звернуться з позовом до суду на львівську газету «Експрес» про захист ділової репутації та відшкодування моральної і матеріальної шкоди. Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «Яричів».

Як наголошується у повідомленні, «жіноча половина населення країни вже звикла до жартів про «важкий чоловічий обов’язок» дарувати жінкам подарунки до 8 Березня. Але далеко не всі чоловіки обмежуються жартами. Наприклад, журналісту газети «Експрес» поперек горла стали торти, які ТМ «Rozalini» дарувала жінкам разом із працівниками ДАІ 5 березня. Журналіст не лише звинуватив ТМ «Rozalini» в зароблянні «блатів» в ДАІ, а й взявся за підрахунок прибутків компанії».

Як інформує прес-служба компанії, у четверговому номері газети вийшла замітка під назвою «Щось цей торт поперек горла…» про акцію, яку компанія «Яричів» спільно з ДАІ організувала 5 березня у Львові. Під час акції інспектори ДАІ спільно з представником ТОВ «Яричів» дарували жінкам-водіям і пасажирам маршруток торти ТМ «Rozalini». Акція проводиться вдруге і отримала позитивну оцінку львівських жінок, зазначили її організатори. Натомість, на їх переконання, у своїй замітці газета спотворила інформацію про акцію і подала недостовірні дані, а саме – «про безоплатне надання тортів для ДАІ, тривалість акції, кількість та загальну вартість тортів, виділених для проведення акції». Крім цього, у компанії зазначають, що журналіст газети подав прямою цитатою від імені керівника відділу маркетингу ТОВ «Яричів» Таїсії ГРИГОР’ЄВОЇ власні судження.

«Представника газети не було під час проведення акції і він не знає, що відбувалося. Однак, це дозволило йому критикувати організаторів, викривляти і подавати неправдиву інформацію. Більше того – він подав прямою цитатою слова, яких я ніколи не говорила. Такими своїми діями журналіст дискредитує не тільки себе, а й взагалі поняття про об’єктивну журналістику. Дивує й позиція видання, яке дозволяє собі підривати репутацію компаній. Очевидно, нагадати газеті про відповідальність, яку видання несе перед суспільством, доведеться через суд», - цитує керівника відділу маркетингу ТОВ «Яричів» Т.ГРИГОР’ЄВУ прес-служба компанії.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня у Львові працівники ДАІ поздоровляли жінок-водіїв зі святом 8 Березня. Всім жінкам-водіям, які не порушували правила дорожнього руху і не мали несплачених штрафів, вручали святковий торт, а жінкам-водіям, які допустили порушення на дорогах, замість торта дарували буклет з вказівкою нових розмірів штрафів за порушення Правил дорожнього руху. Всього жінкам-водіям було подаровано 300 тортів ТМ «Rozalini» ТОВ «Яричів».