Службовий собака знову знайшов маріхуану

Рівненські митники виявили кантрабандиста, який намагався провезти в потягу «Львів-Мінськ» понад 208 грамів маріхуани, прікріпивши її скотчем до тіла.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, це сталося під час митного контролю перед українсько-білоруським кордоном.

Допоміг виявити контрабанду наркотика службовий пес на кличку Джек, який уже не раз домопагав митникам та прикордонникам у подібних ситуаціях.

Затриманим виявився мешканець міста Сарни Рівненської області, 1964 року народження. У своїх поясненнях цей пасажир вказав, що пакет із “травою” йому запропонував перевезти до Республіки Білорусь знайомий за винагороду.

Вже встановлено, що затриманий – давній знайомий рівненських митників, який давно проторував шлях для збуту небезпечного товару до сусідньої країни. Зокрема, у 2005 році він уже притягався до кримінальної відповідальності за спробу контрабанди понад 700 грамів макової соломки до Республіки Білорусь через пункти пропуску Рівненської митниці і відбував покарання – 4 роки позбавлення волі.

Митниками складено протокол про порушення митних правил, вирішується питання про порушення кримінальної справи.