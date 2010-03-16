Янукович підписав закон про підсудність справ щодо землі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин”.

Текст закону розміщено на офіційному сайті глави держави.

Закон усуває недоліки процесуального законодавства України щодо визначення підвідомчості справ з метою унеможливити копіювання судових рішень, які стосуються земельних відносин, умисного затягування процесу судочинства.

Так, доповнюється Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України нормами, що передбачатимуть розгляд справи з приводу земельних відносин саме за місцезнаходженням об’єктів земельних відносин.