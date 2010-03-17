Політолог: мета Табачника - не російську захистити, а українську блокувати

Складання іспитів мовою навчання сприятиме подальшому витісненню української мови з широкого вжитку.

Так думку в інтерв’ю УНІАН висловив політолог, публіцист Тарас ВОЗНЯК.

На думку політолога, “головна мета міністра ТАБАЧНИКА – не захистити російську, якою й так володіють всі 100% українців, а не дати поширитися українській, заблокувати можливість українській молоді повноцінно вивчати українську мову, а відповідно - не дати творити українську цілісну політичну націю”.

“Так українську мову вчили при СРСР. Фактично ми отримаємо на виході людей, які не знатимуть ніякої мови, крім начебто російської, точніше – суржику. Суржику і на устах, і в головах”, - зазначив Т.ВОЗНЯК. За його словами, дане рішення є ще одним кроком до розколу України.

Він також сказав, що перебування Дмитра ТАБАЧНИКА на посаді міністра освіти дезавуює заяви влади про те, що нинішній уряд буде працювати на єднання України.

“Якщо не можна усунути таку одіозну постать, як ТАБАЧНИК, яка свідомо, нагло і методично вбиває клина між українців, то про яке єднання взагалі може йти мова?» - запитав Т.ВОЗНЯК.

Говорячи про акції на підтримку Д.ТАБАЧНИКА, політолог зазначив, що у даному випадку має місце практика повернення до кучмівських часів. “Все це вже бачено, подібні, організовані владою акції із залученням студентів на підтримку влади СДПУ(о) за часів КУЧМИ до 2005 року проводила навіть у Львові”, - сказав Т.ВОЗНЯК.

Він також не виключив, що Д.ТАБАЧНИКУ, як і нинішньому уряду загалом, відведена роль «гарматного м’яса». «Він просто виконує певні функції для Партії регіонів. Добрий цар ЯНУКОВИЧ, зрештою, може дослухатись до голосу громадськості і замість одного донецького назначити іншого. І всі будуть задоволені та щиро вдячні справедливому та доброму Президенту», - додав Т.ВОЗНЯК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні віце-прем’єр-міністр Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявив, що цього року випускники матимуть змогу складати тести тією мовою, якою вони навчалися у школах.