Вінницький губернатор просить скоротити перевіряльників хоча б удвічі

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ вважає за необхідне хоча б удвічі скоротити кількість державних контролюючих органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора під час семінару-наради під головуванням в.о. голови Антимонопольного комітету України Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА.

«Я у п`ятницю був на польському підприємстві "Барлінек", розташованому у Вінниці. Воно було побудоване три роки тому, туди поляки вклали на сьогодні 60 млн. євро і створили практично тисячу нових робочих місць. За цей короткий період кількість перевірок, які вони пережили, вже доходить до сотні. Вони просто в шоці. Вони в шоці, що одні виходять, інші заходять», - розповів О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Він вважає, що «...на цьому етапі трансформації, якби ми, принаймні, хоча б удвічі скоротили кількість цих структур - це було б просто правильно. Із 60 - зробили 30, із 30 залишили 15». «І повірте мені - економіка б зітхнула», - додав голова Вінницької ОДА.