У Москві розпочалися газові переговори

У Москві в будівлі ВАТ «Газпром» розпочалися українсько-російські переговори з газових питань.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

«Переговори починаються в ці хвилини», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, українську делегацію представляють міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО й голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, російську – голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, на переговорах планується обговорити питання створення газотранспортного консорціуму, надання російській стороні можливості продавати газ безпосередньо споживачам України в ув`язці із зниженням ціни на газ для України.