У Москві розпочалися газові переговори
13:21, 23 березня 2010Суспільство
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Україну представляють Бойко і Бакулін
|Юрій Бойко
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
«Переговори починаються в ці хвилини», - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, українську делегацію представляють міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО й голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, російську – голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.
Як повідомляв УНІАН, на переговорах планується обговорити питання створення газотранспортного консорціуму, надання російській стороні можливості продавати газ безпосередньо споживачам України в ув`язці із зниженням ціни на газ для України.
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