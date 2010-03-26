Київрада закріпила за собою землю під будівлею мерії на Хрещатику

Київська міська рада закріпила за собою земельну ділянку за адресою: вул. Хрещатик, 36, на якій розташована столична мерія.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні Київради. За нього проголосували 95 депутатів.

Земельна ділянка на Хрещатику загальною площею 1,53 га, згідно з документом, передана в постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель та споруд адміністративного призначення. Нормативно-грошова оцінка даної ділянки визначена в розмірі 47,3 млн. грн.

В рішенні також зазначається, що відповідно до Закону України “Про плату за землю”, земельний податок передбачається в розмірі 473 тис. грн.