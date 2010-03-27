Арсенал зброї знайшли у полтавського вчителя: кулемет, гвинтівки, рушниці...

У Полтавській області працівниками УБОЗ ГУМВС ліквідовано канал надходження на територію області зброї.

Подробиці операції журналістам повідомили в ЦГЗ ГУ МВС України у Полтавській області. За їх даними, працівники Управління боротьби з організованою злочинністю Полтавської області блискуче виконали операцію з розкриття каналу надходження на територію області холодної і вогнепальної зброї, а також боєприпасів, які викрадалися з військових складів Харківської області.

«Головним героєм у кримінальному сценарії виступив 46-річний приватний підприємець однієї з сусідніх областей, який за сумісництвом викладав выйськову підготовку в одному з професійно-технічних училищ Харківської області. Вдень він вчителював в учбовому закладі, розказуючи своїм учням про тактико-технічні властивості тієї чи іншої зброї, а ввечері, у підсобному приміщенні свого ж кафе, здійснював закупівлі зброї і ховав її.

Пристрасть до зброї у чоловіка розвинулася ще змолоду, а тому впродовж свого життя він яро колекціонував раритетну зброю. Згодом, звичне хобі колекціонера переросло у кримінальщину - чоловік почав усерйоз займатися придбанням і зберіганням вогнепальної зброї без відповідних дозволів, а потім її збутом особам кримінального кола”, заявили в ЦГЗ.

«Нами була одержана оперативна інформація про намір посередника підозрюваної особи здійснити продаж холодної зброї на території Полтавської області, а саме в Машевському районі, - розповів Геннадій БЕНДРИК, заступник начальника УБОЗ ГУМВС у Полтавській області, - інформація підтвердилася, і проданий багнет-ніж до автомата Калашникова.

Наступний раз здійснити незаконну операцію з продажу зброї для горе-колекціонера закінчився фінішем його кримінального кар`єри - чоловік був затриманий «на гарячому» працівниками УБОЗ, коли той, за місцем мешкання, продав європейський бойовий ніж, який згідно з експертизою, є бойовою холодною зброєю колото-ріжучої дії.

Потрапивши з санкцією на обшук до будинку затриманого чоловіка, оперативники виявили арсенал зброї: чотири снайперські гвинтівки, три мисливські рушниці, шість автоматів, один кулемет, три пістолети, один револьвер, тринадцять ножів, два металеві клинки і 1351 шт. патронів різного калібру.

Зараз чоловік затриманий. Вилучений арсенал зброї направлений на експертизу.

Відносно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами).