ВАТ “Київгаз” переходить на альтернативні джерела енергії з метою попередження аварійних ситуацій у столиці.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВАТ «Київгаз» з посиланням на голову правління компанії Сергія СЛЕПКАНЯ.

На 30-ти з наявних 198-ми газорозподільних пунктів столиці було завершено впровадження пілотного проекту з використання сонячної енергії для забезпечення роботи обладнання, що контролює тиск газу. На цих пунктах були встановлені сонячні батареї, які стали ще одним кроком у реалізації комплексної програми газової безпеки Києва.

Як розповів С.СЛЕПКАНЬ, мета проекту - забезпечення постійного контролю тиску газу, який надходить до будинків киян. Для реалізації цього завдання на підприємстві було запроваджено телеметрію - систему нового покоління бездротової передачі даних. Датчики щосекунди зчитують і передають інформацію в диспетчерський відділ про якість газу, тиск, стан фільтрів і загазованість приміщень газорозподільних пунктів. Це обладнання допомагає запобігати аварійним ситуаціям та забезпечує постійний нагляд за газотранспортною системою міста.

Голова правління “Київгаз” повідомив, що за останні роки новим обладнанням було оснащено 108 газорозподільних пунктів столиці. Однак точність вимірювання телеметричними приладами може бути забезпечена лише за умови безперебійного електропостачання.

“Зважаючи на проблему стабільності в подачі струму компанією “Київенерго”, керівництво “Київгазу” прийняло рішення самостійно виробляти електричну енергію. Фахівці компанії, вивчивши світовий досвід та новітні розробки провідних українських науково-дослідних інститутів, вирішили звернутися до альтернативних джерел енергії”, - сказано у повідомленні компанії.

За словами С.СЛЕПКАНЯ, головними перевагами сонячних батарей на об’єктах “Київгазу” є абсолютна автономність від енергопостачальних компаній, екологічність та безпека. Згодом система буде встановлена на всіх ГРП столиці. Компанія планує завершити цю роботу до кінця 2011 р. До кінця 2010 р. на використання сонячної енергії передбачено перевести загалом 70 газорозподільних пунктів міста.