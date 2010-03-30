Міністр: вимагаємо, щоб на євроринки пустили наше зерно і яйця

Україна у переговорах про зону вільній торгівлі (ЗВТ) з ЄС наполягатиме на відкритті ринків для українського зерна, м`яса птиці та яєць.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Сьогодні це одне з головних питань, над яким ми працюємо. Ми запевняємо ЄС, що готові безперешкодно продовжувати імпорт морської риби з цих країн, однак вимагаємо, щоб на європейські ринки пустили нас із зерном – збільшили квоту; зокрема, з фуражним зерном, з м`ясом птиці, яйцем та яєчним порошком», - сказав міністр.

Він також наголосив, що Україна вже експортує в інші країни цю продукцію, і підтвердила її якість.

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