Міністр: вимагаємо, щоб на євроринки пустили наше зерно і яйця
23:05, 30 березня 2010Суспільство
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"Сьогодні це одне з головних питань"
Україна у переговорах про зону вільній торгівлі (ЗВТ) з ЄС наполягатиме на відкритті ринків для українського зерна, м`яса птиці та яєць.
Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.
«Сьогодні це одне з головних питань, над яким ми працюємо. Ми запевняємо ЄС, що готові безперешкодно продовжувати імпорт морської риби з цих країн, однак вимагаємо, щоб на європейські ринки пустили нас із зерном – збільшили квоту; зокрема, з фуражним зерном, з м`ясом птиці, яйцем та яєчним порошком», - сказав міністр.
Він також наголосив, що Україна вже експортує в інші країни цю продукцію, і підтвердила її якість.
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