Перший оптовий сільгоспринок зручно розмістити на Київщині

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК прогнозує будівництво першого пілотного оптового сільськогосподарського ринку в Київській області.

Про це він повідомив в інтерв`ю УНІАН.

Він зазначив, що перший пілотний проект з будівництва такого ринку має бути реалізований в Київській області, оскільки тут сконцентрований найбільший ринок споживачів і добра транспортна розв`язка.

«Проект у Києві буде пілотним. Для цього ми передбачаємо в бюджеті-2010 125 млн. грн.», - сказав він. М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що для будівництва ринку міністерство розглядає кілька земельних ділянок в Київській області, які належать Міністерству агрополітики або установам аграрної науки.

За словами міністра, вже є велика кількість зацікавлених інвесторів для реалізації цього проекту. «Є країни, які вже сьогодні готові фінансово підтримувати будівництво таких ринків, наприклад, Корея, Італія», - повідомив він.

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