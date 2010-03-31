Кабмін скасував рішення Тимошенко про пріоритетну зарплату шахтарів

Уряд скасував попередні рішення Кабінету міністрів України щодо відстрочення сплати нарахованих податків на заробітну плату працівників державних вугледобувних підприємств і платежів до Пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства праці та соціальної політики, відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 31 березня.

За словами міністра праці Василя НАДРАГИ, необхідність такого кроку обумовлена тим, що попереднім урядом було прийнято ряд протокольних рішень про спрямування коштів, які надходять з Державного бюджету від реалізації вугілля, виключно на виплату заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств з відстроченням сплати нарахованих податків і платежів до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування. Це, зазначив В.НАДРАГА, призвело до стрімкого зростання заборгованості державних вугледобувних підприємств перед Пенсійним фондом та іншими фондами соціального страхування.

Станом на 24 березня цього року заборгованість становила понад 3,3 мільярда гривень.

В.НАДРАГА також повідомив, що Кабмін доручив Мінпраці, іншим зацікавленим органам центральної виконавчої влади та Пенсійному фонду України опрацювати питання щодо реструктуризації заборгованості.