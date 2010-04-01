Італію непокоять діти українських заробітчан

У Римі відбувся дводенний семінар із проблем українських „соціальних сиріт”, тобто дітей, чиї батьки працюють за кордоном, зокрема в Італії. Учасники семінару, організованого Міжнародною організацією з міграції за підтримки міської влади Рима, обговорили феномен соціального сирітства у всій повноті: від психологічних труднощів матерів і дітей до підготовки соціальних психологів і створення самозайнятості в Україні шляхом надання мікрокредитів.

Усі ці аспекти включає у себе проект, що реалізується спільно Італією та Україною в Чернівецькій, Житомирській і Тернопільській областях. Нелегким у цій справі є вже перший етап, зазначила в інтерв’ю „Німецькій хвилі” Юлія Яківчек з Чернівецької регіональної служби допомоги дітям: „Довгий час проблема „соціального сирітства” замовчувалась. Дітей важко виявити, адже батьки, які часто їдуть за кордон нелегально, не хочуть афішувати свій від`їзд. Але завдяки цьому проекту, зокрема, участі італійської сторони, є зрушення”.

Так, майже закінчено створення бази даних дітей у сім`ях з проблемами. На жаль, додає Юлія Яківчек, у ній є окрема колонка зі статистикою нещасних випадків та самогубств, які є частішими серед залишених дітей порівняно з ровесниками.

„Так, нас дуже тривожить проблема соціального сирітства в Україні, - сказав Джан Луїджі Ліо, член організації з міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги. - В Італії, на жаль, є брак певного сектору соціальних послуг, зокрема, у сфері догляду за старими та хворими. Доглядальниці, зокрема, з України, практично закрили собою цю нішу. І я гадаю, що наш обов’язок – опікуватись усіма наслідками цього явища”. А результатом, якого хотілося б досягти, є те, щоб ніхто не був змушений емігрувати через проблеми з роботою, особливо, залишаючи дітей, наголосив Джан Луїджі Ліо.