На Оболоні підпалили дві іномарки

Сьогодні вночі невідомі підпалили два автомобілі «Хюндай» в Оболонському районі Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Києві, автомобілі стояли у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку за адресою: проспект Оболонський, 7-Б. Одна з мешканок побачила, як неподалік будинку зупинився чорний мікроавтобус, з нього вибігли люди, прокололи передні шини двох авто і кинули горючу суміш.

Жінка відомила про побачене власників автомобілів, які, насамперед, викликали пожежників і міліцію. За три хвилини пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце пригоди та приборкали полум’я. Завдяки такій оперативності вогонь лише пошкодив передні шини, салони й моторні відсіки обох автомобілів.

Пошуком же паліїв наразі займаються правоохоронні органи.