Розстріляний з автоматів голова одного з районів Москви (фото)
22:25, 19 лютого 2007Суспільство
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Загинув і його водій
У Московській області вбитий глава Черьомушкінського району Москви Сергій Буркотов, а також його водій. Як повідомила старший помічник обласного прокурора по зв`язках із ЗМІ Олена Розсохіна, напад був здійснений близько 21:00 у місті Видне. Невідомі відкрили вогонь з автоматів по автомобілю, де перебував голова "Черьомушок" і його водій. Від одержаних поранень вони померли на місці.
На місце події виїхала оперативно-слідча група на чолі із заступником прокурора області. Прокуратура Підмосков`я порушила кримінальну справу за статтею 105 Кримінального кодексу РФ ("Убивство").
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