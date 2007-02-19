Розстріляний з автоматів голова одного з районів Москви (фото)

У Московській області вбитий глава Черьомушкінського району Москви Сергій Буркотов, а також його водій. Як повідомила старший помічник обласного прокурора по зв`язках із ЗМІ Олена Розсохіна, напад був здійснений близько 21:00 у місті Видне. Невідомі відкрили вогонь з автоматів по автомобілю, де перебував голова "Черьомушок" і його водій. Від одержаних поранень вони померли на місці.

На місце події виїхала оперативно-слідча група на чолі із заступником прокурора області. Прокуратура Підмосков`я порушила кримінальну справу за статтею 105 Кримінального кодексу РФ ("Убивство").