Укррічфлот вирахував свого російського ворога і сдав його ”куди слід”

Акціонерна судноплавна компанія «Укррічфлот» 19 лютого передала в Генеральну прокуратуру України і Службу безпеки України інформацію про замовника організації захоплення підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні в Українському союзі промисловців і підприємців з проблем рейдерства повідомив президент «Укррічфлоту» Павло ПІДЛІСНИЙ.

Зокрема, він зазначив: «Ми сьогодні вперше хочемо заявити через ЗМІ, що ми вийшли безпосередньо на замовника. Ми сьогодні знаємо, хто нам протягом 20 місяців не дає нормально працювати. Ми про це вчора повідомили в Генеральну прокуратуру, Службу безпеки України».

Після засідання П.ПІДЛІСНИЙ не назвав замовника, проте зазначив, що «це ціла корпорація російського походження».

Як повідомляв УНІАН, в жовтні 2006 р. АСК «Укррічфлот» заявила, що уникнула незаконного захоплення компанії завдяки сприянню СБУ і Генеральної прокуратури України.

В цілому було ухвалено 15 судових рішень на користь компанії, крім того, Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом рейдерства.

У лютому 2007 р. АСК «Укррічфлот» заявила про чергову спробу захоплення майна і акцій компанії і переділу власності акціонерів. Зокрема, прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу проти «Укррічфлоту». Як зазначають в компанії, кримінальна справа порушена на тих же підставах, що і раніше порушена і вже закрита кримінальна справа проти компанії.

“Укррічфлот” подав скаргу в Генпрокуратуру, в якій вимагає визнати незаконним рішення Дніпропетровської облпрокуратури про порушення кримінальної справи проти компанії.