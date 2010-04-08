У Кіровограді адмінпорушників каратимуть прибиранням сміття
13:37, 08 квітня 2010Суспільство
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...та доглядом за газонами
Виконавчий комітет Кіровоградської міськради затвердив новий перелік суспільно-корисних робіт, до виконання яких у вигляді покарання залучатимуться адміністративні правопорушники.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі міськради.
Покарані працюватимуть на кладовищах, братимуть участь у прибиранні вулиць Кіровограда, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, догляді за квітами і газонами. За бажанням засуджені до виправних і громадських робіт можуть допомагати працівникам ЖЕКів і КРЕПів у прибиранні прибудинкових територій.
Роботу порушників контролюватиме і обліковуватиме кримінально-виконавча інспекція.
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