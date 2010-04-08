Добкін подарував Платіні кришталевий м’яч

Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН подарував президентові УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ сувенірний м’яч із гірського кришталю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу за підсумками огляду Міжнародного аеропорту «Харків» і стадіону «Металіст» в Харкові сказав М.ПЛАТІНІ, відповідаючи на питання журналістів про сувеніри, які він отримав на згадку про візит до Харкова.

«Тут мені подарували кришталевий м’яч, але таким м’ячем дуже складно буде грати в футбол, тому що він важкий. А ще якщо головою грати…» – пожартував М.ПЛАТІНІ.

Віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО після брифінгу повідомив журналістів, що також зробив подарунок президентові УЄФА.

«Михайло Маркович подарував м’яч з гірського кришталю, дуже красивий, і Мішель ПЛАТІНІ сказав, що це відмінний сувенір. А я подарував Мішелю ПЛАТІНІ футбольний м’яч, на якому зображені його фото в усіх його історичних моментах, починаючи з юнацького футболу і до «Ювентуса» та керівництва УЄФА», – додав С.СТОРОЖЕНКО.

За його словами, подарунок «справив враження» на М.ПЛАТІНІ.

Як передавав УНІАН, сьогодні Харків відвідала делегація Союзу європейських футбольних асоціацій на чолі з президентом УЄФА М.ПЛАТІНІ для ознайомлення з ходом реконструкції до Євро-2012 Міжнародного аеропорту «Харків» та стадіону «Металіст». До складу делегації УЄФА ввійшли, окрім М.ПЛАТІНІ, віце-президент УЄФА Маріос ЛЕФКАРІТІС, директор з комунікацій УЄФА Александр ФУРТУА, керівник виконавчого офісу УЄФА Кевін ЛЯМУР, виконавчий директор компанії UEFA Events SA Девід ТЕЙЛОР, директор з операційних питань компанії UEFA Events SA Мартін КАЛЛЄН, комерційний директор Євро-2012 та компанії UEFA Events SA Філіп МАГРАФ, а також група українських урядовців, зокрема директор Турніру в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.