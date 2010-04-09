На полігоні від вибуху загинули двоє військовослужбовців

20:47, 09 квітня 2010
Суспільство
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Повідомлення з Дніпропетровщини

Двоє військовослужбовців строкової служби Збройних сил України загинули внаслідок розриву невідомого вибухового предмету на полігоні в Дніпропетровській області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, сьогодні, близько 15.30, на 239-му загальновійськовому полігоні, поблизу селища Черкаське у Дніпропетровській області, було знайдено загиблими двох військовослужбовців строкової служби 93-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.

Попередньо встановлено, що на полігоні проводилися планові стрільби зі стрілецької зброї; для оточення території стрільб були виставлені відповідні пости, на одному з яких вони несли службу.

Після завершення стрільб, після прибуття начальника оточення на місце, де несли службу загиблі солдати, було знайдено їхні тіла біля воронки від розриву невідомого вибухового предмету.

З метою з’ясування причин та обставин загибелі військовослужбовців створено комісію на чолі із заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у Збройних силах України та військової прокуратури.

Керівництво Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України, командування Сухопутних військ висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців.

 

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