У I кварталі рівень злочинності в Криму зріс майже на третину

08:37, 11 квітня 2010
Суспільство
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Даються взнаки законодавчі зміни

Кількість злочинів в Криму в першому кварталі поточного року збільшилася на 32% - до 6634 в порівнянні з аналогічним періодом 2009-го.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в пресс-службі прокуратури автономії.

«Даються взнаки законодавчі зміни, якими посилена відповідальність за крадіжки: з другої половини минулого року кримінальному переслідуванню піддається викрадання майна, що оцінюється в 60 гривень. В той же час відмічено зростання окремих видів тяжких злочинів», - йдеться в повідомленні.

У січні-березні прокуратура додатково поставила на облік 653 злочини. «Це ті факти, по яких працівники органів міліції необгрунтовано відмовили в порушенні кримінальної справи. Угледівши наявність складу злочину, наглядове відомство відмінило незаконні ухвали, одночасно порушивши кримінальні справи», - зазначає прес-служба.

Здійснюючи нагляд за проведенням слідства органами міліції, прокуратура відмінила 76 ухвал про припинення кримінальних справ, припинене слідство відновлено за 1546 справами. Дисциплінарні стягнення накладені на 555 співробітників міліції.

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