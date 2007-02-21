Завальному пред`явили звинувачення в убивстві Кушнарьова

Підозрюваному в убивстві народного депутата Євгена Кушнарьова Дмитру ЗАВАЛЬНОМУ пред`явлено звинувачення з формулюванням «убивство з необережності».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив прокурор області Василь СІНЧУК.

За його словами, слідчі вже допитали помічника народного депутата Дмитра ШЕНЦЕВА Д.ЗАВАЛЬНОГО, котрий дав свідчення вже як обвинувачуваний.

Крім того, за словами прокурора, вже призначений ряд «складних, але цікавих судових експертиз».

На сьогодні, як зазначив В.СІНЧУК, Д.ЗАВАЛЬНИЙ перебуває на підписці про невиїзд. У разі, якщо в суді буде доведена його провина, Д.ЗАВАЛЬНОМУ загрожує від 3 до 5 років обмеження свободи.

Як повідомляв УНІАН, Є.КУШНАРЬОВ помер 17 січня в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні поранення на полюванні.

За фактом смерті Є.КУШНАРЬОВА прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за статтею «вбивство з необережності». Згідно з офіційною інформацією прокурора області В.СІНЧУКА, Є.КУШНАРЬОВ був поранений пострілом з мисливської рушниці, який здійснив Д.ЗАВАЛЬНИЙ, помічник-консультант народного депутата Д.ШЕНЦЕВА.