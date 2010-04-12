У Каховському водосховищі - масляна пляма в 240 кв. м.

На місці події працює комісія

Поблизу Нової Каховки у Херсонській області виявлено забруднення акваторії Каховського водосховища нафтопродуктами. Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області, масляну плівку на водній поверхні розміром приблизно 240 кв. м. було виявлено вчора в районі верхнього б’єфу шостої турбіни Каховської ГЕС. На місці події працює комісія. Управлінням екологічної інспекції області взято проби забрудненої води на аналіз. Ведеться слідство щодо виявлення джерела забруднення.

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