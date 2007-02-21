Олександр Пономарьов забрав додому Олександра-молодшого (фото)
16:12, 21 лютого 2007Суспільство
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Малюк з`явився на світ 15 лютого
Олександр Пономарьов знову став батьком. Це його перша дитина у шлюбі з другою дружиною Вікторією. Олександр-молодший з`явився на світ 15 лютого о 06.18 в одному з приватних пологових будинків Києва. Малюк при зрості 51 сантиметр важить 2920 грамів.
Сьогодні щасливий татусь забрав дружину і сина додому.
Співак прибув до пологового будинку з букетом тюльпанів.
Фото Анатолія Бойка / Газета по-киевски
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