Олександр Пономарьов забрав додому Олександра-молодшого (фото)

Олександр Пономарьов знову став батьком. Це його перша дитина у шлюбі з другою дружиною Вікторією. Олександр-молодший з`явився на світ 15 лютого о 06.18 в одному з приватних пологових будинків Києва. Малюк при зрості 51 сантиметр важить 2920 грамів.

Сьогодні щасливий татусь забрав дружину і сина додому.

Співак прибув до пологового будинку з букетом тюльпанів.

Фото Анатолія Бойка / Газета по-киевски