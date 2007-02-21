Прокуратура Києва встановила багатомільйонні зловживання

Прокуратура міста Києва встановила багатомільйонні зловживання при створенні культурно-мистецького та музейного комплексу „Мистецький арсенал”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Зокрема, за даними прокуратури, у ході перевірки додержання бюджетного законодавства при створенні комплексу „Мистецький арсенал” викрито численні факти порушень, допущених службовими особами КП „Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт”, якими державі завдано багатомільйонних збитків, що підтверджується і висновками фахівців ГоловКРУ. Зокрема, встановлено фінансових порушень на суму майже 9 млн. грн. та на понад 17 млн. грн. порушень при проведенні процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, повідомили у прес-службі.

За результатами перевірки прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за фактом зловживань службовими особами КП „Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт” за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального Кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, комплекс “Мистецький арсенал” створюється з метою презентації української культури, збереження і примноження національного мистецького багатства України.

Перший етап будівництва арсеналу має завершитися у 2009 році відкриттям першої черги музейного комплексу, другий і третій – передбачають побудову сучасного музейного комплексу на схилах Дніпра, центром якого буде «Мистецький арсенал», і до якого також входитиме сучасна, в тому числі і туристична інфраструктура.

Будівництво першої черги культурно-мистецького і музейного комплексу «Мистецький Арсенал» у Києві обійдеться в 1,3 млрд. грн.

У державному бюджеті на 2007 рік передбачено 75 млн. грн. на фінансування створення культурно-мистецького і музейного комплексу «Мистецький арсенал».