Заступник Путіна хоче подивитися, в чому відмінність нової влади в Україні

Російсько-українські переговори щодо газу стали “більш дружніми" з приходом нової влади України. Про це заявив журналістам у Брюсселі у середу перший віце-прем`єр Російської Федерації Ігор ШУВАЛОВ, передає РІА "Новости".

Він зазначив, що українська сторона заявляє про свою зацікавленість як у партнерстві з Євросоюзом (у газовій сфері), так і з Росією, і в цьому плані прийшов час для конкретних дій.

“Я не хочу бути дуже оптимістичним або песимістичним, а маю намір бути практиком і подивитися, в чому буде відмінність (у позиції нинішньої влади України від попередньої)", - сказав І.ШУВАЛОВ.

Перший віце-прем`єр РФ також повідомив, що в ході його сьогоднішньої зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ питання про створення міжнародного консорціуму для надання Україні підтримки в модернізації національної газотранспортної системи не обговорювалося.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік і про обсяги і умови транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

24 листопада 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу, відповідно до яких річна контрактна кількість газу на 2010 рік встановлена в обсязі 33,75 млрд. куб. м.