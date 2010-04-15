Євро на міжбанку падає

Сьогодні на українському на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9180/7,9260, до 12:00 звузився спред - 7,9220/7,9250. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9235/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,об 11:30 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2733/0,2735, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2733/0,2734. На час закриття ціни знизилися до 0,2727/0,2728. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,0285 (+0,0135).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3594/1,3596, а до 15:00 впали до 1,3540/1,3542. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7625/10,7775, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,7560/10,7640. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,7295/10,7355.