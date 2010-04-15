Вінський підказує Колеснікову, де лежать гроші на Євро-2012

В рамках підготовки України до проведення Євро-2012 першочергово слід сконцентрувати зусилля на будівництві аеродромів і стадіонів у містах, що прийматимуть чемпіонат.

Про це заявив екс-міністр транспорту і зв’язку України, голова партії «Народна влада» Йосип Вінський, коментуючи стан підготовки країни до проведення чемпіонату Європи з футболу.

«Стадіони і аеродроми - це ключові об’єкти чемпіонату, саме на них треба зосередити зусилля, - сказав він, - а потім вже вирішувати всі інші проблеми, такі як питання організації волонтерів, підготовки комунікацій, зв’язку тощо».

За словами Й.Вінського, аеродроми мають бути спроможні приймати велику кількість літаків у містах, що прийматимуть чемпіонат, «адже основна маса вболівальників прибуватиме літаками».

На думку політика, держава повинна вкладати гроші саме в аеродроми, тоді як до будівництва інфраструктури аеропортів треба залучати приватних інвесторів».

Вінський нагадав, що одним із пунктів його заяви про відставку з посади Міністра транспорту і зв’язку України була незгода з Прем’єр-міністром Юлією Тимошенко в питаннях фінансування й здійснення політики з підготовки до Євро-2012».

В той же час, лідер народників вважає, що Віце-прем`єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис Колесніков впорається з поставленою задачею, якщо підготовкою конкретних об’єктів займатимуться кваліфіковані менеджери. «Наприклад, я неодноразово домагався звільнення начальника аеропорту «Львів», але Тимошенко поновлювала його на роботі. Доки в аеропорту «Львів» керує його нинішній директор, ми не матимемо там аеропорту, який може приймати Євро», - наголосив Й.Вінський.

Й.Вінський також розкритикував ідею резервних міст для проведення Євро-2012: «Було помилкою оголошувати про шість можливих міст, які могли проводити Євро-2012, - сказав він, - Були витрачені кошти, розпорошені сили і дана надія двом містам, мешканці яких тепер почувають себе обдуреними».

Політик також зауважив, що гроші на будівництво об’єктів можна було знайти ще рік тому, продавши ВАТ «Укртелеком». «Коштів від продажу «Укртелекому» вистачило б на те, щоб побудувати 4 сучасних стадіони і 4 суперсучасних аеродроми», - підкреслив він.