Уряд не обіцяв МВФ зрізати пенсії

Кабінет міністрів спростовує інформацію про те, що уряд України надіслав Міжнародному валютному фонду листа про наміри, де нібито містяться зобов’язання уряду, яка була поширена сьогодні із посиланням на інформаційне агентство “РБК-Україна”.

Про це йдеться у заяві Департаменту інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ, яку має УНІАН.

“Уряд працює над проектом меморандуму з МВФ щодо нової програми stand-by, і ця робота, за домовленістю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і директора-розпорядника МВФ Домініка СТРОС-КАНА, має бути завершена протягом двох тижнів”, – йдеться в документі.

Також у прес-службі уряду із посиланням на прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА повідомили, що нова угода про співпрацю з МВФ буде базуватися на проведенні структурних реформ в Україні.

Також М.АЗАРОВ під час зустрічі з Міністром закордонних справ Словаччини Мирославом ЛАЙЧАКОМ заявив, що домовленості про укладення нової угоди про співпрацю були досягнуті за результатами зустрічей технічної місії МВФ із Президентом і прем’єр-міністром України.

За словами прем’єра, отримані від МВФ кошти будуть використовуватися за призначенням – саме на здійснення економічних реформ.

Крім того, М.АЗАРОВ повідомив, що уряд сьогодні працює над завершенням проекту державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомлялося, сьогодні «РБК – Україна» поширило інформацію про те, що уряд Миколи АЗАРОВА надіслав листа про наміри до директора-розпорядника МВФ Домініка СТРОСС-КАНА, в якому, зокрема, зобов’язується скоротити на 50% пенсії працюючим пенсіонерам і звузити можливості для підприємців щодо отримання права на спрощену систему оподаткування. Натомість український уряд просить МВФ затвердити нову програму stand-by на період з червня 2010 р. по грудень 2012 р.

Також у листі до Д.СТРОСС-КАНА Кабмін зобов`язується внести в проект держбюджету на 2010 р. дефіцит сектору загального держуправління на рівні 5% ВВП - не більше 54 млрд. грн.

«Згідно з цим, доходи плануються на рівні 313 млрд. грн., а витрати будуть у рамках 367 млрд. грн..», - йдеться в документі.