Тігіпко: ви бачите, що робиться на митниці

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що необхідно вжити серйозних заходів для боротьби з корупцією на митниці з тим, щоб досягти збільшення надходжень до Державного бюджету

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з представниками європейських ділових кіл.

«Ви бачите, що робиться на митниці, і думаю, що у вас виникають проблеми, пов`язані з цим. І я можу сказати так: якщо ми і далі продовжуватимемо імпортувати все взуття по одному долару, а в кожній коробці буде по дві пари, то ніколи у нас не буде ні власного виробництва взуття, і ніколи не буде нормального бюджету», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що запропонує уряду визначити 100 основних позицій експорту і визначити орієнтовну ціну з тим, щоб контролювати її на митниці.

І друга ініціатива, яку зараз опрацьовує С.ТІГІПКО, – запросити іноземну компанію для адміністрування хоча б однієї митниці з тим, щоб порівняти ситуацію на різних митницях.

«Не знаю, чи дійдемо ми до таких радикальних кроків, чи ні, однак нам обов`язково необхідно збільшити надходження (до бюджету - УНІАН) і скоротити корупцію на митниці. Хотілося б, щоб це робилося прозоро», - сказав С.ТІГІПКО.