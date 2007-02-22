Повітряний щит у Чернігові відріжуть від ”розетки”

Радіотехнічний підрозділ Повітряних сил Збройних сил України у Чернігові відтепер будуть утримувати з виключеними засобами радіолокації, але у постійній готовності до бойового включення радіолокаційних станцій у разі виникнення особливих випадків бойового чергування. Такої домовленості досягли у ході робочої зустрічі чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ і представники Генерального штабу Збройних сил України та командування Повітряних сил Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань діяльності правоохоронних органів Чернігівської міськради, міський голова також звернувся до першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України – генерал-лейтенанта Миколи ЦИЦЮРСЬКОГО та командира Повітряного командування "Центр" - заступника командувача Повітряних сил Збройних сил України – генерал-лейтенанта Олександра ХРУСА з проханням забезпечити спокій жителів Чернігова, які досі не вірять у нешкідливість РЛС, та розглянути можливість винесення цього об`єкту подалі за межі міста.

Як повідомили у Чернігівській міськраді, військові пообіцяли до 1 липня провести рекогносцировку технічної позиції бойового чергування для РЛС, відпрацювати фінансово-економічне обґрунтування. Після надходження коштів та облаштування технічної позиції бойового чергування військові зобов`язуються здійснити передислокацію радіолокаційних станцій.