Продаж ювелірних виробів в Україні впав удвічі

Продаж ювелірних виробів в Україні знизився під час кризи приблизно на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-брифінгу повідомив головний інженер Київського ювелірного заводу (КЮЗ) Віталій САЦКОВ.

«Криза позначилася і на ювелірному напрямі. Стався купівельний спад – у цілому по Україні спостерігається спад приблизно на 50%», - повідомив він.

При цьому В.САЦКОВ додав, що відзначається зміна сегментів ринку і зростання продажу менш коштовних виробів. «Попит перемістився у бік дешевших ювелірних виробів, особливо у бік срібних виробів. У продажі по групі коштовних діамантових виробів не особливо помітний спад. Зниження більше зачіпає середню нішу», - відзначив експерт.

Він також повідомив, що у зв`язку зі зміною ринку підприємство міняє асортимент продукції і збільшує виробництво срібних виробів, хоча КЮЗ традиційно опікується золотими виробами. «Ми реагуємо на зміну ринку і частково змістилися у бік срібних виробів», - додав він.

При цьому В.САЦКОВ не уточнив обсяг продажу підприємства за минулий рік і місткість українського ринку ювелірних виробів.