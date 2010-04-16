Будівельні підприємства скоротили обсяги робіт

Будівельні підприємства України за січень-березень 2010 року скоротили обсяги робіт на 21,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 5 млрд. 699,6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за зазначений період будівельні підприємства знизили обсяги робіт тільки з підготовці будівельних майданчиків – на 1%, до 390,1 млн. грн., з будівництву будівель і споруд – зменшили на 22,1%, до 4,6 млрд. грн., з установки інженерного обладнання будівель і споруд – на 25,4%, до 644,5 млн. грн., із завершення будівництва – на 23,6%, до 27,1 млн. грн., з оренди будівельної техніки з оператором – на 50,9%, до 5,1 млн. грн.

За характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції і технічного переозброєння становили 80,8% загального обсягу, з капітального ремонту – 11,1%, з поточного ремонту – 8,1%.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України за січень-лютий п.р. зменшили обсяги робіт на 20,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 3 млрд. 253,9 млн. грн., за січень п.р. зменшили обсяги робіт на 24,1% порівняно з січнем 2009 року, – до 1 млрд. 478 млн. грн., за 2009 рік – зменшили на 48,2% порівняно з 2008 роком – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.