Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо знизився, порівняно з 15 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,90 грн./дол., із продажу – в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,6%, порівняно з 15 квітня, і сьогодні становить 10,61 грн./євро, курс продажу – на 0,5%, до 10,73 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,50-10,67 грн./євро, з продажу – в межах 10,70-10,85 грн./вро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 15 квітня, дещо знизився й сьогодні становить 0,2650/0,2723 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2699-0,2740 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., продажу – 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,90 грн./дол., із продажу – в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва знизився на 0,4% відучора і сьогодні становить 10,62/10,73 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,50-10,67 грн./євро, з продажу – в межах 10,70-10,85 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 15 квітня, дещо змінився – 0,2653/0,2727 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,89/7,919 грн., євро – 10,70/10,80 грн., рубль – 0,2690/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,86/7,92 грн., євро – 10,55/10,82 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,864/7,919 грн., євро – 10,58/10,75 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 16 квітня, становить: гривні до долара США – 7,9258, до євро – 10,734704, до російського рубля – 0,27396.