Рахункова палата України ще два роки буде аудитором ОБСЄ

Рахункову палату України переобрано ще на два роки зовнішнім аудитором Ради Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ).

Як зазначається у прес-релізі Рахункової палати, переданому агентству УНІАН, рішення про це було ухвалене 15 квітня на засіданні Постійної Ради ОБСЄ. За нього проголосували всі 56 членів ОБСЄ.

«Переобрання Рахункової палати свідчить про визнання високого міжнародного авторитету як України в цілому, так і її найвищого органу фінансового контролю. Виконуючи протягом року повноваження зовнішнього аудитора ОБСЄ, за звітний період Рахункова палата України здійснила аудит діяльності Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Узбекистані, польовій місії ОБСЄ в Сербії, а також провела щорічний аудит фінансової звітності ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Рахункова палата України була обрано зовнішнім аудитором ОБСЄ 30 квітня 2009 року терміном на один рік з правом переобрання ще на два роки. Призначення Рахункової палати України стало непересічною подією як для ОБСЄ, так і для України, як члена цієї організації, оскільки вперше в історії ОБСЄ цю високу посаду посіла інституція, яка представляє країну колишнього СРСР. До цього зовнішній аудит здійснювався найвищими органами фінансового контролю Швейцарії, Фінляндії, Швеції, Великої Британії і Норвегії.