Ющенко про податки, інвестиції, СНІД, газ, Росію і СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО cеред пріоритетів розвитку країни на 2007 рік називає вдосконалення фіскальної політики, медичну й освітню реформи, розвиток транзитних можливостей країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це він сказав у своєму заключному виступі на нараді з адміністративно-господарським активом Криму, яка відбулася сьогодні в Сімферополі.

Говорячи про економіку, глава держави позитивно відзначив початок роботи з вдосконалення регуляторних методів, зменшення податкового тиску, підвищення конкурентоспроможності виробництва.

Важливим завданням на поточний рік В.ЮЩЕНКО назвав подальше вдосконалення фіскальної політики. «Україна має підійти впритул до формування нового податкового кодексу, завершити всі дискусії, перш за все, з національним бізнесом і виробити нову податкову політику», – наголосив він. За словами Президента, практика попередніх років довела, що конструктивні відносини між владою і бізнесом приводять до значного збільшення бюджетних надходжень на всіх рівнях. Однак нині рівень тінізації національної економіки, за оцінками експертів, усе ще становить близько 50%, відзначив Президент.

Глава держави окремо наголосив на важливості активного залучення національних та іноземних інвестицій. Сьогодні динаміка їх надходжень дещо ослабла, але ця тема залишається дуже важливою для України і, зокрема, Криму, – особливо в контексті розвитку туристичної та курортної інфраструктури півострова, відзначив В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про розвиток освіти, Президент наголосив, що впродовж найближчих двох років цій галузі має бути забезпечено особливу бюджетну підтримку. Йдеться також про необхідність трансформації системи державного замовлення у систему державного контракту, сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент відзначив важливість забезпечення доступу до освіти соціально незахищеним верствам населення.

Реформування медицини - черговий пріоритет поточного року. В.ЮЩЕНКО навів статистику, за якою щомісяця в Україні помирають 71-74 тис. людей. Значна частина смертей спричинена онкологічними, серцево-судинними захворюваннями, ВІЛ/СНІДом та туберкульозом. За словами Президента, в 2007 р. починається реалізація загальнонаціональних програм, які мають на меті координацію боротьби з цими недугами. Глава держави закликав представників виконавчої влади Криму та Верховної Ради АРК активно долучатися до виконання цих програм. «Я переконаний, що тут у нас є повне порозуміння», - наголосив він.

Одним зі стратегічних питань галузевого розвитку Президент назвав енергетичну сферу. За його словами, Українсько-Російська міждержавна комісія має активно шукати взаємовигідні відповіді на енергетичні питання. Для України це, насамперед, означає посилення її ролі як країни-транзитера.

Говорячи про зовнішню політику України, В.ЮЩЕНКО відзначив необхідність розвивати співпрацю з Росією, активізувати євроінтеграційний процес та забезпечити вступ до Світової організації торгівлі в першому півріччі цього року.

Наприкінці наради глава держави вручив кримчанам державні нагороди.