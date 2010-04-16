Українські авіакомпанії скасували 14 рейсів до Європи

Українські авіакомпанії скасували ряд рейсів до Європи.

Зокрема, як повідомив УНІАН телефоном помічник генерального директора авіакомпанії «АероСвіт» по зв`язках із громадськістю Сергій КУЦИЙ, літак, що вилетів із ранку з «Борисполя» до Варшави, повернувся, скасовано рейс до Праги, рейс до Стокгольма перенесено на завтра, попередньо на 20.50. Виконання рейсу до Вільнюса відкладено, поки що очікується інформація, чи можна виконати рейс сьогодні.

Також проводиться моніторинг інформації щодо рейсу до Будапешта, який за графіком має бути виконано сьогодні ввечері. «Якщо буде найменша загроза безпеці пасажирів, рейс виконуватися не буде», - зазначив С.КУЦИЙ. Він також повідомив, що запланований рейс до Софії вилетів, оскільки попереджень про загрозу безпеці в цьому напрямку не було.

Крім того, йде підготовка рейсу до Нью-Йорка, який буде виконано в обліт зони хмари по південній трасі, що збільшить час у дорозі на 2 години. За словами С.КУЦОГО, всю інформацію пасажири можуть отримати в центрі обслуговування авіакомпанії на першому поверсі «Борисполя».

Прес-секретар МАУ Євгенія САЦЬКА повідомила, що ще вчора з Лондона не зміг вилетіти рейс МАУ, літак досі не може вилетіти. Сьогодні скасовано 7 рейсів із Києва до Лондона, Парижа, Франкфурта, Берліна, Амстердама, Брюсселя, Хельсінкі. Щодо завтрашнього дня ситуація поки не ясна, зазначила Є.САЦЬКА.

Компанії пропонують повертати пасажирам гроші за квиток, або перебронювати виліт на інший день.

Авіакомпанія "Візз Ейр Україна" також скасувала рейси Київ-Дортмунд, Дортмунд-Львів, Київ-Лутон.

Як повідомляється на сайті «Візз Ейр», на сьогодні закрито бельгійський повітряний простір (до 18.00 за місцевим часом), північний французький повітряний простір (14.00), північний нідерландський повітряний простір (18.00), британський (20.00), закрита Амстердамська область (18.00), Паризька область (14.00), Німеччина (Франкфурт, Берлін, Гамбург і всі аеропорти між ними, до 14.00 за місцевим часом), повітряний простір Данії (02.00 17 квітня), фінський повітряний простір (02.00 17 квітня), норвезький повітряний простір (12.00), Швеція (15:00), Польща (18.00).

Нагадаємо, через велике виверження вулкану в Ісландії закрито повітряний простір Великої Британії, Ірландії, скандинавських країн, Нідерландів, Бельгії, Латвії, частково Франції та Польщі.

Вулкан викинув у верхні шари атмосфери велику кількість попелу й пилу. Вони можуть погіршити видимість і є загрозою для двигунів літаків.