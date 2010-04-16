На похорон Качинського їде його троюрідний брат з Полтави

З Полтави до Польщі на похорони загиблого в авіакатастрофі Президента Польщі Леха Качинського відправився його троюрідний брат Володимир МОХНАЧЕВ.

Про це він повідомив полтавській газеті «Коло».

За словами В.МОХНАЧОВА, останній раз брати бачилися у 2008 році, а по телефону розмовляли на Паску.

Про авіакатастрофу під Смоленськом В.МОХНАЧЕВУ повідомили вже через 40 хвилин після падіння літака. Він розповів, що відразу подзвонив на мобільний телефон Л.Качинському, сподіваючись, що той вижив, але телефон був відключеним.

В.МОХНАЧОВ також відзначив, що бачив брата у 2005 році в Києві, а в травні цього року вони збиралися зустрітися у Варшаві.

Крім того, у Рівному живе рідна сестра ще однієї жертви авіакатастрофи під Смоленськом - депутата польського Сейму 80-річної Анни Валентинович.

Ольга ЛЮБЧИК в інтерв’ю Рівненській обласній державній телерадіокомпанії розповіла, що напередодні мала телефонну розмову з рідною сестрою – А. Валентинович. Анна розповіла сестрі, що незабаром з офіційною делегацією їде до Росії для вшанування пам’яті розстріляних НКВС польських офіцерів. Коли сталась авіакатастрофа, рівненська сім’я одразу запідозрила щось недобре. Усе розставив на місця телефонний дзвінок у Варшаву. За словами О.ЛЮБЧИК, під час катастрофи тіло А.Валентинович обгоріло частково, тому рідні її одразу упізнали.

А.Валентинович, народилась в селі Садове Гощанського району на Рівненщині. Але у тринадцять років, під час Другої Світової війни, доля закинула її до Польщі, і зв’язок з родиною було втрачено. Сестри знайшли одна одну знову лише кілька років тому.

Як повідомляв УНІАН, літак польського Президента Л.Качинського розбився під Смоленськом вранці 10 квітня 2010 року. За попередніми даними, літак Ту-154 зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту перебували 96 людей. Не вижив ніхто.

Серед загиблих - сам Президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині на жалобні заходи на місці масового поховання польських офіцерів, розстріляних НКВС у березні 1940 року.