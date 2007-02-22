Всеукраїнська екологічна ліга презентує карту екологічної ситуації в Україні

27 лютого 2007 р. о 11.00 Всеукраїнська екологічна ліга презентує карту «Екологічна ситуація та стан питних вод в Україні», яка дає уявлення про те, яку воду споживають сьогодні мешканці регіонів України.

Презентація відбудеться в приміщенні Орхуського інформаційно-тренінгового центру при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України (вул. Урицького, 35).

У прес-конференції візьмуть участь: Тимочко Т.В., перший заступник голови ВЕЛ; Размєтаєв С.В., директор УДНДІ «УкрВОДГЕО»; Савчук Д.В., завідувач лабораторією захисту від шкідливої дії вод Інституту гідротехніки та меліорації, Вадзюк С.Н., директор Інституту медико-біологічних проблем.

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