У параді в Москві візьмуть участь 75 українських військових

У параді Перемоги на Красній площі у Москві візьмуть участь 75 українських військовослужбовців.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це українським журналістам у Москві повідомив військовий аташе при Посольстві України в РФ Андрій ПОЛІЩУК.

«На офіційне запрошення російської сторони у параді Перемоги на Красній площі візьме участь військовий підрозділ Збройних сил України, до складу якого увійдуть керівний склад і курсанти Академії Сухопутних Військ Збройних сил України (Львів) у кількості 75 осіб», - сказав А.ПОЛІЩУК.

За його словами, очолить українську «коробку» начальник академії генерал-лейтенант Павло ТКАЧУК.

А.ПОЛІЩУК також повідомив, що українські військові пройдуть Красною площею у такому порядку – командна група на чолі з начальником академії та двома офіцерами, знаменна група з державним прапором України та коробка курсантів 8х8.

Він зауважив, що українські військовослужбовці прибудуть до Москви 30 квітня залізничним транспортом, а повернуться додому 10 травня.

«Українські військовослужбовці прибувають без зброї, зброєю забезпечує російська сторона, натомість українське військове відомство забезпечує зброєю російських військовослужбовців, які йтимуть Хрещатиком», - сказав А.ПОЛІЩУК.

Військовий аташе зауважив, що одразу після прибуття український підрозділ приступить до тренування. За словами аташе, 4 травня відбудеться нічна репетиція параду на Красній площі, вдень 6 травня відбудеться генеральна репетиція параду.

А.ПОЛІЩУК також повідомив, що українські військовослужбовці житимуть на території Московського вищого військового командного училища.

Він зауважив, що переїзд українських військовослужбовців здійснюватиметься за рахунок Міністерства оборони України, а проживання, харчування та транспорт у Москві – за рахунок Міноборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, у парадах 9 Травня в чотирьох українських містах разом з представниками Збройних сил України візьмуть участь 1040 російських військовослужбовців.

У Києві участь у параді візьмуть 69 російських військовослужбовців, у Севастополі – 746, у Керчі – 75, в Одесі – 75, а також у Миколаєві – 75 представників Збройних сил Росії.