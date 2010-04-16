Україна, неввійшовши до ЄЕП, втратить 5-6 млрд. доларів

Втрати української економіки у разі невходження до Єдиного економічного простору (ЄЕП) становитимуть близько 5-6 млрд. доларів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це народний депутат України Владислав ЛУК’ЯНОВ (фракція Партії регіонів) заявив сьогодні у Державній думі Росії на зустрічі з делегацією депутатської групи Держдуми по зв`язках з українським парламентом.

«Ми зараз говорили про ЄЕП. Так от з невходженням України до ЄЕП втрати української економіки становитимуть на рівні 5-6 млрд. доларів. Що становитиме 3-5% падіння українського ВВП», - сказав В.ЛУК’ЯНОВ.

При цьому він висловив переконання, що Україні і Росії вигідно співпрацювати для інтеграції з ЄС.

«Росія бачить себе в Євросоюзі? Мені здається, що так. І ми задекларували, що наша стратегічна мета – стати членом Євросоюзу. Реально зараз, в першу чергу, – це підвищення економічного рівня життя громадян нашої країни. Потрібно в цьому напрямі рухатися», - вважає він.

У свою чергу, народний депутат України від Партії регіонів Вадим КОЛІСНИЧЕНКО відзначив, що Україна вже є членом Світової організації торгівлі і запропонував розглянути можливості співпраці країн у цьому напрямі.