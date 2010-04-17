Попіл ісландського вулкана Україні не загрожує?

Попіл ісландського вулкана не загрожує Україні.

Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на керівника українського Гідрометцентру Миколу КУЛЬБІДУ.

“Напрямок переміщення повітряних мас іде не в бік України, а в бік Балкан. Тому, принаймні, найближчими днями нам боятися нема чого”, – зазначив М.КУЛЬБІДА.

МНС України заявляє, що хмара, яка утворилася внаслідок виверження вулкана в Ісландії, не містить у собі радіоактивних елементів, оскільки вона утворена з вулканічного попелу, та не загрожує Україні.

У міністерстві нагадали, що виверження вулкана за 200 кілометрів на схід від столиці Ісландії Рейк’явіка почалося в середу. В атмосферу було викинуто величезну хмару попелу, що призвело до закриття повітряного простору над значною частиною Європи. Повітряний простір закрили Ісландія, Велика Британія, Фінляндія, Австрія, Ірландія, Данія, Швеція, Литва й Латвія. Частково закрили свій повітряний простір Німеччина, Бельгія, Польща, Чехія, Франція, Нідерланди й Норвегія.